Scuola, nasce il progetto “Quadrante” per orientare gli studenti nelle scelte del proprio futuro

Una “cassetta degli attrezzi” per l’orientamento scolastico, dalla scuola primaria alle scelte post diploma. Attraverso il progetto Quadrante la Fondazione CR Firenze e Giunti Psychometrics con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Le Chiavi della Città – Progetti educativi e formativi per la scuola del Comune di Firenze, mettono a disposizione un set di strumenti per aiutare gli studenti a valutare le proprie competenze, le proprie attitudini, valorizzare il proprio potenziale ed esplorare gli orizzonti futuri.

Tra “pillole didattiche”, storie interattive per allenare le life-skills (ovvero le abilità trasversali che consentono di affrontare con atteggiamento positivo le sfide della vita quotidiana) e test di orientamento: sono tre i “pacchetti” divisi per ordini di scuole e a disposizione di insegnanti e studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.

Le scuole con il progetto Quadrante hanno il vantaggio di disporre di strumenti scientifici per accompagnare i ragazzi verso la scelta del proprio percorso scolastico e poi professionale: al centro del progetto ci sono infatti le batterie di test di orientamento Magellano Junior e Magellano Plus, strumenti scientificamente validati e standardizzati che forniscono un'analisi completa delle variabili necessarie per una scelta consapevole. Per preparare gli insegnanti alla realizzazione di percorsi di orientamento efficaci Quadrante offre la possibilità di partecipare a tre incontri di formazione online oltre ad avere a disposizione un servizio di assistenza tecnica online.

Possono aderire a Quadrante tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto semplicemente registrandosi al portale di progetto: https://www.progettoquadrante. it/.

“Questo progetto si rivolge ai giovani come futuri cittadini e lavoratori ‘in formazione’ che sono sempre al centro dell’impegno della Fondazione, ma anche ai docenti come formatori che devono orientare allo sviluppo delle competenze chiave per i giovani, ai genitori che devono accompagnare le scelte dei propri figli - spiega Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze - Siamo felici di aver ideato e lanciato, insieme a Giunti Psychometrics, un progetto che offre soluzioni innovative per tutti, in particolare per i ragazzi che tra le altre attività potranno allenare le proprie competenze prosociali per acquisire una maggiore autonomia e migliorare nell’assunzione di responsabilità”.

“Consentire a ragazzi e ragazze di orientarsi in modo efficace nella scelta del proprio percorso di formazione, significa dare loro gli strumenti migliori per affrontare alcune fasi di passaggio centrali nella loro vita - ha commentato Claudio Mennini, Country Manager di Giunti Psychometrics Italy - per questo consideriamo Quadrante e la partnership con Fondazione CR Firenze un progetto strategico, veicolo di consapevolezza e crescita personale, ma anche di miglioramento del livello di benessere e soddisfazione dell'intera comunità”.

Il 28 ottobre 2024, alle ore 15.00, nell’Auditorium dell’Innovation Center della Fondazione CR Firenze, si terrà un evento di presentazione del progetto.

Fonte: Ufficio Comunicazione di Fondazione CR Firenze

