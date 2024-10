Corsi di nuoto per donne musulmane: il sindaco Pianigiani rivendica una scelta di "Inclusione, integrazione e pari opportunità"

L’attivazione di un corso di nuoto dedicato alle donne musulmane presso la piscina di Figline è una scelta che va nella direzione dei valori fondamentali della nostra comunità: inclusione, integrazione e pari opportunità. Come amministrazione, crediamo che lo sport debba essere un diritto accessibile a tutti, e ciò significa anche rispondere a specifiche esigenze culturali e religiose, quando queste rappresentano una barriera alla partecipazione.

L’iniziativa introdotta da Uisp nasce da una richiesta concreta da parte di donne che vogliono praticare sport, ma che hanno bisogno di condizioni particolari per farlo in serenità. Organizzare un corso con istruttrici femminili -e riservare la piscina una volta alla settimana nel primo mattino- è una scelta che rispetta la loro cultura senza togliere nulla agli altri cittadini. È un modo per allargare la partecipazione e per garantire che nessuno venga escluso dalla possibilità di svolgere attività fisica e di vivere la socialità che lo sport può offrire.

Questa iniziativa non limita i diritti di nessuno, anzi li amplia, perché mira a coinvolgere anche chi altrimenti resterebbe ai margini. Accogliere le diversità significa arricchire la nostra comunità, costruire un tessuto sociale più forte e aperto. In un momento storico in cui le divisioni e le paure sembrano prevalere, noi vogliamo dare un segnale opposto: qui l’integrazione non è una parola vuota, ma un impegno concreto.

Valerio Pianigiani, Sindaco di Figline e Incisa Valdarno