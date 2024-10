I videogiochi più costosi di sempre: i titoli dal budget più elevato

Ormai da decenni l’industria dei videogiochi è una delle più remunerative ma anche costose tra quelle presenti al mondo a livello di intrattenimento. I videogiocatori possono beneficiare di titoli di svariata tipologia, da quelli “indie” e meno costosi (ma non meno complessi o divertenti) a quelli con un budget consistente.

Il trend dei budget crescenti riflette la crescente complessità dei videogiochi, che stanno assumendo caratteristiche simili a quelle dei film in termini di storytelling e produzione. Anche il settore dei giochi online, come nel caso delle slot online, ha beneficiato di tecnologie avanzate, portando a un'esperienza di gioco sempre più immersiva e interattiva.

Indubbiamente, però, su console e su PC possiamo trovare anche videogiochi dal budget decisamente elevato. A tal proposito, ecco una lista di quelli che - almeno per il momento - risultano essere i videogiochi con il più alto budget di sempre.

Shadow of the Tomb Raider – 125 milioni di dollari

Il reboot della serie "Tomb Raider" ha portato una ventata di freschezza alle avventure di Lara Croft, con "Shadow of the Tomb Raider" che ha rappresentato un importante passo avanti sia in termini di grafica che di narrazione. Con un budget di 125 milioni di dollari, il gioco ha migliorato le dinamiche di esplorazione e combattimento, immergendo i giocatori in ambientazioni esotiche e pericolose. Nonostante i costi elevati il titolo ha riscosso buoni consensi, confermandosi un successo tra gli appassionati della serie​ e andando quindi ad appagare il desiderio dei giocatori di avere un titolo valido tra le mani.

Destiny – 140 milioni di dollari

"Destiny" è stato il primo progetto di Bungie dopo il successo della serie "Halo", e il budget di 140 milioni di dollari rifletteva le grandi aspettative riposte in questo sparatutto online. La sua struttura "always online" ha richiesto ingenti risorse per il supporto ai server e aggiornamenti continui, rendendolo uno dei titoli più costosi e complessi mai prodotti. Il gioco è stato un pioniere per i giochi di servizio, influenzando molti titoli successivi con elementi di multiplayer online e microtransazioni​.

Marvel's Spider-Man 2 – 315 milioni di dollari

Lanciato nel 2023 come esclusiva PS5 dopo il grande successo del primo capitolo, "Marvel's Spider-Man 2" ha avuto un budget di oltre 315 milioni di dollari, diventando uno dei giochi più costosi mai realizzati. Ambientato nelle strade di New York, permette di controllare sia Peter Parker che Miles Morales, con nuovi gadget e abilità che aggiungono profondità al gameplay. La storia coinvolge famosi antagonisti come Venom e Kraven, offrendo un'esperienza cinematografica che ha rapidamente conquistato i fan e stabilito record di vendita per la serie​.

Cyberpunk 2077 – 440 milioni di dollari

Con un budget di circa 440 milioni di dollari, "Cyberpunk 2077" è stato uno dei progetti più ambiziosi mai tentati da CD Projekt Red. Il gioco offre un mondo aperto vasto e dettagliato ambientato in una metropoli futuristica, Night City. Nonostante il lancio problematico con vari bug e glitch, le patch successive hanno migliorato l'esperienza, rendendolo un titolo apprezzato per la sua narrativa e l'atmosfera unica. Il coinvolgimento di Keanu Reeves come personaggio principale ha contribuito ad aumentare l'attenzione e le aspettative sul gioco​. Purtroppo, il percorso è stato comunque molto tortuoso e tutt’ora Cyberpunk 2077 risulta essere un videogioco molto divisivo nei pareri e nelle recensioni.

Star Citizen – Oltre 500 milioni di dollari

"Star Citizen" è il gioco che ha superato tutti in termini di budget. Sviluppato da Cloud Imperium Games, ha raccolto oltre 500 milioni di dollari attraverso crowdfunding e investimenti privati. Questo simulatore spaziale, che offre esplorazione e combattimenti in un universo vastissimo, è in sviluppo dal 2011 e non ha ancora una data di uscita definitiva. La lunga gestazione ha alimentato sia critiche che entusiasmo, facendo di "Star Citizen" un caso unico nel panorama videoludico.