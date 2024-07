First Playable, evento di riferimento per il settore videogiochi

Prende il via domani la sesta edizione di First Playable, l’evento business per il settore dei videogiochi in programma dal 3 al 5 luglio a Firenze, organizzato da IIDEA, l'associazione che rappresenta l’industria in Italia, e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’intento di accelerare la crescita e il consolidamento dell’industria italiana dei videogiochi.

Si parte il 3 luglio dalle 14:00 con la kick-off conference presso il Cinema La Compagnia, la Casa del Cinema della Regione Toscana, in cui interverranno numerosi ospiti internazionali, tra cui Jeremiah Cohn – CMO, Member of the Board, CD Projekt Red, Raphael Colantonio – President and Creative Director, WolfEye Studios, Abhi Swami – Creative Director, Visai Games e Daisy Fernandez – Senior Narrative Designer, Nerial.

In virtù della country partnership intrapresa da First Playable con la Francia, tra i panel del primo giorno sono previsti anche due incontri con i rappresentanti dell’Institut Français Italia, rete diplomatica culturale per la promozione della cultura francese all’estero, e di SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo), l'associazione che rappresenta i professionisti e le imprese di produzione di videogiochi in Francia. Questo sodalizio, il primo nella storia dell'evento, permetterà di ospitare nella tre giorni fiorentina anche il CNC – Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, ente pubblico responsabile dell’attuazione di politiche multilaterali nel cinema, audiovisivo e videogiochi, e tre studi di sviluppo francesi: Digixart, Spiders e Umanimation.

Nelle giornate del 4 e 5 luglio, presso gli spazi dell’Innovation Centre di Nana Bianca, sarà possibile partecipare a nove workshop su temi di business curati dai partner di First Playable: Audio Network, Unreal Engine, GPEM, Xsolla, Bologna Game Farm, LCA Studio Legale, Ministero della Cultura, Milestone e Vigamus Group.

Per la parte di pitching, in programma nelle giornate del 4 e 5 luglio, sono oltre 45 i publisher e investitori internazionali provenienti da 12 paesi (Australia, Canada, Cipro, Corea del Sud, FR, GER, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia, UK, US) in arrivo a Firenze per incontrare gli sviluppatori di videogiochi italiani per valutare possibili collaborazioni.

Infine, nella cornice dell’evento, il 4 luglio il Cinema La Compagnia ospiterà l’attesissima cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards (IVGA), l’evento promosso da IIDEA con lo scopo di valorizzare l’eccellenza dell’industria dei videogiochi italiana. Gli Italian Video Game Awards 2024 saranno visibili in diretta streaming in esclusiva sul canale Twitch di Multiplayer.it. A condurre la cerimonia di premiazione sul palco due volti storici del sito, Giordana Moroni e Pierpaolo Greco. Direttore artistico della dodicesima edizione dell’evento, Davide Mancini, Developer Relations Manager di IIDEA. Nel corso della serata, davanti a una platea di operatori del settore, ospiti internazionali, publisher e investitori provenienti da tutto il mondo, la giuria procederà all’assegnazione delle statuette a forma di coda di drago ai titoli più significativi e ai professionisti e le aziende del settore che si sono contraddistinti nel corso del 2023.

L’accesso a First Playable è riservato alle imprese, ai team e ai professionisti che operano nell’ambito dello sviluppo dei videogiochi con sede in Italia in possesso di un biglietto “Full Access” o “Social Access” acquistato su Eventbrite. I biglietti per questa edizione sono sold out e non è possibile acquistarli in loco. Numerosi i partner della sesta edizione: Meet to Match è Matchmaking partner dell’evento; Epic Games/Unreal Engine Diamond Partner; Memorable Games e Vigamus Group sono Gold Partner; e Audio Network, Broken Arms Games, GPEM, LCA Studio Legale, Milestone, Nacon Studio Milan, Red Bull con il progetto Red Bull Indie Forge, Slitherine e Xsolla sono Silver Partner. Multiplayer.it è il media partner degli Italian Video Game Awards.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.firstplayable.it