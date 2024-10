La Misericordia di Empoli partecipa alla Giornata sulle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare

Cos’è un arresto cardiaco? Come si riconosce e quali sono le manovre da iniziare subito per salvare la vita di chi ne è colpito? A queste e tante altre domande risponderanno i volontari della Misericordia di Empoli che saranno in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli, sabato 19 ottobre dalle 9 alle 13, in occasione della Giornata sulle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare. L’evento, alla sua dodicesima edizione, è promosso dall’Italian Resuscitation Council, nell’ambito di VIVA, la settimana per la rianimazione cardiopolmonare: nelle piazze di tutta Italia i volontari porteranno il tema della rianimazione cardiopolmonare per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle manovre RCP.

A Empoli i volontari giallociano saranno presenti nel cuore del centro storico sia con stand informativi sia con spazi dedicati alla presentazione delle manovre di rianimazione per grandi e piccoli. Una mattinata di attività che vuole diffondere e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di capire come riconoscere una persona che abbia un arresto cardiaco improvviso, e mostrare le manovre salvavita da mettere in atto. In particolare sarà possibile vedere i volontari impegnati nella messa in atto delle procedure per la rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del DAE, sia su manichino adulto che pediatrico, e anche le manovre di disostruzione da corpo esterno su adulto e su bambini.

Si tratta di una serie di operazioni semplici e sicure che ognuno di noi può imparare a eseguire anche se non è un professionista sanitario, come spiega il Provveditore della Misericordia di Empoli Gionata Fatichenti: “Saper comprendere velocemente la gravità della situazione in atto e agire tempestivamente è fondamentale. Lo ripetiamo anche a tutti i nostri aspiranti volontari nei corsi BLS (Livello base sanitario) che ogni anno proponiamo gratuitamente come Misericordia, e come formatori non ci stancheremo mai di sottolinearlo. Conoscere le manovre BLSD (Basic Life Support Defibrillation) ovvero di primo soccorso è essenziale in situazioni di arresto cardiaco o respiratorio per tentare di mantenere le funzioni vitali fino all'arrivo di soccorsi qualificati. Sapere come agire anche con l’impiego di defibrillatore è importante per noi, per i nostri familiari, ma anche per essere di aiuto agli altri nella vita di tutti i giorni”.

La Misericordia di Empoli, da sempre impegnata nella formazione sulle tecniche di RCP accessibili a tutti, invita caldamente tutti i cittadini a partecipare a questa giornata di sensibilizzazione e consapevolezza sulla rianimazione cardiopolmonare. Sapere come reagire tempestivamente in caso di un arresto cardiaco può fare veramente fare la differenza, e salvare una vita.

