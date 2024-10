'Leadership pubblica e sviluppo del territorio', corso a San Miniato

Il 21 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara (Via Roma, 15, San Miniato) si svolgerà un corso di formazione, ad ingresso gratuito, dal titolo Leadership pubblica e sviluppo del territorio.

Un appuntamento aperto a cittadini, imprese e amministratori, per riflettere su quale sia il ruolo che devono assumere i leader pubblici nel portare avanti il loro mandato e come tale attitudine possa essere la linfa capace di promuovere il dialogo con il territorio.

La Fondazione Next Generation EuroPA, il Comune di San Miniato e la Fondazione Conservatorio Santa Chiara, intendono riflettere su quali siano le sfide e le opportunità per gli amministratori locali nel promuovere un dialogo attivo con la rete di realtà imprenditoriali e associative che operano all’interno di un territorio e con i cittadini.

L'evento vuole approfondire come la comunicazione tra questi soggetti possa essere un fondamentale volano per lo sviluppo di territori eticamente orientati dove possa essere posto al centro dell’innovazione e dello sviluppo locale un progetto condiviso e attento a sostenere e valorizzare le risorse di cui ogni soggetto è portatore.

PROGRAMMA

Ore 9.30 - Introduzione e saluti istituzionali (Eugenio Giani, Presidente di Regione Toscana - Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato - Luigi Ambrosio, Direttore Scuola Normale Superiore e Presidente Fondazione Conservatorio Santa Chiara - Marcello Ralli, Presidente Fondazione Next Generation EuroPA)

Ore 10.00 - Promuovere una comunicazione pubblica etica, trasparente e inclusiva

Veronica Neri, Professoressa di Etica della comunicazione pubblica, Università di Pisa

Ore 11.00 - Coffee break

Ore 11.30 - Leadership, discorso pubblico e ascolto

Giorgia Bentivogli, Giornalista e autrice del volume “Per farti ascoltare, ascolta”

Ore 12.30 - Partnership pubblico-privata e sostenibilità: un caso di eccellenza del distretto conciario

Tiberio Daddi, Professore associato dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna

Ore 13.30 - Conclusioni

Per partecipare all’evento è gradita la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo comunicazione@nextgenerationeuropa.it o registrandosi al seguente link: https://shorturl.at/IhNKc

