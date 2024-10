Ottobre Rosa, il programma a Fucecchio

Per l'11° anno consecutivo, in occasione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, il Comune di Fucecchio promuove una serata a scopo benefico per raccogliere fondi da destinare all'associazione Astro. Mercoledì 23 ottobre, in collaborazione con la Pro Loco, è in programma una cena presso il Ristoro del Leone, in piazza Sandro Pertini 4, il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza. L'associazione Astro, infatti, sostiene le attività del Centro Donna dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, dedicate al sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia

Inoltre, a partire dal 19 ottobre, il monumento di Giuseppe Montanelli sarà illuminato di rosa per sensibilizzare l'attenzione sul tema della prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno.

Per coloro interessati a partecipare alla cena si ricorda che è necessaria la prenotazione entro il 21 ottobre al numero 0571 242717. Inoltre, chiunque volesse sostenere la campagna, può fare una donazione con bonifico bancario intestato a Pro Loco Fucecchio su codice iban IT40H0842537870000030283113 (causale "Donazione ASTRO").

"Un appuntamento consueto che ormai da anni l'amministrazione comunale promuove insieme alla associazioni per ribadire l'importanza non soltanto della campagna di sensibilizzazione dell'Ottobre Rosa ma anche del sostegno alle attività di Astro - commenta l'assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei -. Negli anni abbiamo assistito ad una crescita della partecipazione, sia da parte dei cittadini che del tessuto associativo, poiché si comprende sempre più l'importanza di sostenere l'associazione Astro nelle sue attività di supporto al Centro Donna dell'ospedale di Empoli. Quest'anno, in particolare, l'obiettivo di Astro sarà quello di destinare i fondi raccolti all'acquisto di un macchinario necessario alle attività terapeutiche nelle pazienti oncologiche. Ci tengo infine a sottolineare l'importanza dell'impegno profuso dal terzo settore, la cui rete si è consolidata nel tempo grazie alla collaborazione tra associazioni e contrade che si sostengono l'un l'altra favorendo così la partecipazione della cittadinanza".

