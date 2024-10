Smaltimento rifiuti e Toscana Strade, l'intervento di Mazzeo dopo la presa di posizione di Confindustria

Dopo l'intervento di Confindustria Toscana che chiede alla Regione Toscana di avere coraggio e ampiezza di vedute sulla tipologia di impianti di smaltimento rifiuti, a stretto giro è arrivata la risposta di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, anch'egli presente al Premio Innovazione:

"Da parte mia c'è l'impegno a fare in modo che l'iter sul piano dei rifiuti si concluda velocemente" ha affermato "abbiamo bisogno di dare risposte nella direzione di realizzare nuovi impianti che guardino alla sostenibilità ambientale, quindi riciclo, riuso, riutilizzo, sempre meno conferimenti in discarica.

Il presidente del Consiglio regionale poi si allarga anche al tema viabilità "Questa è la sfida che il piano porta avanti, e che io vorrei il Consiglio regionale finalizzasse, così come vorrei si concludesse l'iter su Toscana Strade: sono tutti argomenti che ci serve portare a termine per lasciare a chi verrà dopo di noi una Toscana migliore. Spero che l'aula possa affrontare questa discussione nel più breve tempo possibile". Secondo il presidente dell'assemblea regionale infatti la Toscana è una regione che "deve viaggiare tutta insieme, e quando chiediamo investimenti e infrastrutture per viaggiare tutti insieme, diciamo anche che non ci può essere un pezzo di Toscana che gestisce lo smaltimento dei rifiuti, e un pezzo di Toscana che li produce: ci deve essere un giusto equilibrio per far sviluppare la regione tutti insieme alla stessa velocità".

