Sorpresi mentre vendevano cocaina, uno aggredisce i carabinieri

Nell’ambito di un'operazione antidroga organizzata dai Carabinieri di Collesalvetti, in linea con le direttive della Prefettura di Livorno, due uomini di origini nordafricane, rispettivamente di 20 e 27 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione, condotta in una zona boschiva vicino alla località Arnaccio, è nata dopo segnalazioni della cittadinanza su attività sospette. Durante un servizio di osservazione, i due sono stati sorpresi mentre cedevano una dose di cocaina a un uomo di circa 50 anni.

Nel tentativo di fuga, il 27enne ha cercato di aggredire i carabinieri, ma è stato bloccato. Dalla perquisizione, sono stati trovati oltre 10 grammi di cocaina suddivisi in 11 dosi, 350 euro in contanti, tre cellulari, un bilancino e materiale per il confezionamento della droga, che sono stati sequestrati. È emerso che il 27enne ha precedenti penali, mentre il 20enne era in Italia solo da pochi giorni. Il 50enne acquirente è stato segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti. Dopo l’udienza presso il Tribunale di Livorno, l'arresto è stato convalidato e per entrambi è stato imposto l’obbligo di firma.

