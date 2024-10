Tornano gli Acchiappafantasmi di Firenze: nuovo film in arrivo

“Abbiamo terminato la scrittura della sceneggiatura di Assault on Florence 2. Ci sarà dunque un secondo capitolo della vicenda degli Acchiappafantasmi che si muovono sul territorio fiorentino, legando ancora di più la storia dei personaggi del film a quella di Firenze. La sua durata dovrebbe aggirarsi intorno all’ora e quaranta minuti, posso anticipare che ci sarà un’evoluzione importante di un po' tutti i personaggi del primo capitolo del lungometraggio uscito un anno fa e che non mancheranno le sorprese ed i colpi di scena”.

Lo annuncia Renato Di Marcantonio, presidente dell’associazione Gens Florentiae, produttore, sceneggiatore ed attore nel film Assault on Florence: A Ghostbusters Story, uscito al cinema per la prima volta per la festività di Halloween del 2023. Dunque il fan film Assault On Florence - A Ghostbusters story dedicato alla saga degli Acchiappafantasmi, i cosiddetti Ghostbusters, diretta da Ivan Reitman, ha in programmazione un secondo capitolo, ed in questo caso tutto sarà legato ad un nuovo progetto benefico, mentre con il primo capitolo è ancora attiva la raccolta fondi per l’associazione Girotondo per sempre, impegnata nell’acquisto di uno strumento medico per i bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell'ospedale Meyer di Firenze.

“Abbiamo trovato la chiave di volta giusta insieme a Consuelo Cipriani, che ha accettato dì scrivere con me la sceneggiatura di questo secondo film, che sono sicuro piacerà moltissimo, perché la trama è molto appassionante e coinvolgente” ha aggiunto Di Marcantonio che poi ha sottolineato:“I feedback avuti dopo il nostro primo capitolo di Assault on Florence sono stati importanti perché quello che abbiamo notato è che chi lo ha visto una prima volta, in particolare chi assistette all’anteprima del 31 ottobre di un anno fa, sono tornati altre volte al cinema, e ci hanno seguito nel nostro tour nazionale. Questo per noi è stata sicuramente la cosa più interessante e che ci ha fatto capire la bontà del progetto che avevamo deciso di intraprendere e ovviamente la qualità artistica del nostro film. Sono arrivate richieste per vedere Assault on Florence anche on line, e questo ci ha stimolato anche nell’allargare il calendario delle tappe in giro per l’Italia dove poter vedere il film, con la fanbase che si sta allargando ogni giorno di più”. Da segnalare come anche nel secondo capitolo di Assault on Florence fra i protagonisti ci saranno il caratterista ed attore Sergio Forconi, oltre a Marcello Sbigoli e Pietro Canova.

“Siamo partiti un anno fa con la speranza di poter fare al massimo due proiezioni al cinema, in collaborazione con il The Space cinema nel quartiere di Novoli a Firenze, ma successivamente la cosa si è allargata tantissimo perché abbiamo visto un grande coinvolgimento da parte del pubblico. Dunque dopo le prime due serate, abbiamo organizzato altri eventi di proiezione anche fuori Firenze e allargando quindi il progetto su scala nazionale, questo soprattutto grazie alle tante richieste che ci sono pervenute dopo la premiere. Siamo ad oggi in procinto di fare la settima proiezione di Assault on Florence che coinciderà con quanto avvenuto un anno fa con la sua anteprima, e tutto si svolgerà presso il Castello di Sorci nel comune di Anghiari. Chi ha visto il film sa che la location di Sorci è dove nasce tutta la storia e torneremo lì per una proiezione speciale il prossimo 31 ottobre” ha rivelato Di Marcantonio che ha visto la sua creatura crescere così tanto, dall’essere protagonista di dodici concorsi di Festival cinematografici fra cui il Villamare film Festival dove Assault on Florence è arrivato in finale come miglior film e in finalissima come miglior sceneggiatura.

“Se penso al budget del film, meno di ventimila euro, e al riscontro che questo ha avuto nel panorama cinematografico, sono orgoglioso di poter dire che è stato creato un piccolo grande miracolo” ha evidenziato orgoglioso Di Marcantonio che ha anticipato anche come il prossimo 4 dicembre Assault on Florence sarà protagonista dell’Amarcort film festival di Rimini come ‘proiezione speciale’, che infine, ha concluso:“Dall’associazione Girotondo per sempre arrivano ottime notizie perché manca veramente poco per l’acquisto della macchina medicale, che è il vero obiettivo del nostro progetto benefico. Noi siamo orgogliosi e fieri di aver aiutato questa giusta causa per l’ospedale pediatrico Meyer”.

