Biglietteria automatica di nuovo vandalizzata alla stazione di Montelupo - Capraia

Ed eccoci di nuovo qua a documentare l'ennesimo atto vandalico, accaduto alla stazione di Montelupo-Capraia. Dopo un'estate abbastanza tranquilla, nottetempo i soliti vandali si sono presi la briga di danneggiare i cavi elettrici che alimentavano la macchina obliteratrice e le due macchine emettitrici di biglietti. Non contenti hanno pure divelto ed asportato la stessa macchina validatrice dei biglietti; conseguentemente adesso chi vuole partire da Montelupo-Capraia, turista o pendolare che sia non può fare il biglietto, ma lo deve fare sul treno con il rischio di dover pagare un sovrapprezzo.

Come centro-destra siamo stufi di dover intervenire ancora una volta per parlare sempre e solamente dei soliti argomenti, ma inevitabilmente dobbiamo farlo vista la manifesta incapacità di chi governa i comuni di Montelupo e Capraia e Limite, di attuare delle politiche di prevenzione, di deterrenza e di tutela di un bene pubblico qual'è una stazione ferroviaria, coinvolgendo direttamente Trenitalia e Rete ferrovia italiana che gestiscono la linea e la stazione.

Nel 2024 la nostra stazione è stata danneggiata più volte e numerosi sono stati gli interventi riparatori da parte di Rete ferrovia italiana e Trenitalia, ora fermo restando che a nostro giudizio, chi danneggia la cosa pubblica dovrebbe essere punito severamente, siamo a rilanciare la nostra provocazione di qualche mese fa!

Se non si è in grado di garantire la sicurezza, se non si vogliono installare le telecamere, che come centro destra abbiamo ripetutamente richiesto, se non si vuole fare pressioni su Trenitalia e Rete ferroviaria italiana, affinché si prendano cura di una stazione che loro stessi classificano bronze, quindi con oltre 500 presenze giornaliere, la si chiuda definitivamente e si facciano andare pendolari e turisti a Empoli e Signa.

Non possono i costi per le ennesime riparazioni e per il ripristinino della normali funzionalità della stazione, gravare sui cittadini e a chi dicesse il contrario o osasse contraddirci ricordiamo che dal 2020 l'abbonamento con Isee mensile tra Firenze e Montelupo è passato da 50€ a 54€ a fronte di un servizio qualitativo notevolmente peggiorato. Per non parlare dell' abbonamento Pegaso metropolitano, per cui era stato promesso un formale impegno, per mitigare le problematiche, anche per l'Empolese Valdelsa e che è misteriosamente caduto nel dimenticatoio.

Diego Crocetti (Forza Italia Capraia e Limite) Emanuel Dimauro (Fratelli d'Italia Capraia e Limite)

Notizie correlate