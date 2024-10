Cna Storie, Filippo Cirri racconta "Golf Club Bellosguardo Vinci"

Terzo appuntamento con la rubrica di "Cna Storie", il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 16 ottobre, abbiamo ospitato negli studi di Radio Lady in via Ponzano il "Golf Club Bellosguardo" di Vinci, nella persona del responsabile sportivo del golf Filippo Cirri. L'azienda fondata da Alviero Carmignani, gestita coi figli Cristina e Stefano, nata nel 2009 come fattoria è oggi una struttura ampia e articolata. Offre a chi la frequenta non solo un prestigioso campo da golf a 9 buche, ma anche il servizio di ristorazione di qualità, la piscina, ricettività con quattro camere di charme e la possibilità di organizzare eventi e cerimonie; anche con shooting fotografici sul campo da golf.

Con Filippo Cirri ha dialogato Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa. Di seguito l'intervista integrale sul canale Facebook di Radio Lady.