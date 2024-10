Fi-Pi-Li di nuovo bloccata per un tir e incidente anche su Autopalio: 6 i feriti in ospedale

Pomeriggio di incidenti con ben 6 feriti in Toscana sulle strade di grande percorrenza da e verso Firenze.

Verso le 18 sulla Firenze Pisa Livorno, al km 2 in direzione mare, si è intraversato un autoarticolato che ha bloccato la circolazione in uscita da Firenze. Inviata anche l'autogru per rimuovere il mezzo. Ferito, un 37enne ricoverato in codice giallo all'ospedale di Torregalli. L'incidente a pochi giorni da quello che bloccò la Fi-Pi-Li per molte ore.

Poco dopo sulla Firenze - Siena fra gli svincoli di Impruneta e San Casciano, nel tratto con cantieri e transito su una corsia, coinvolte quattro auto che hanno di fatto bloccato la circolazione. Qui il ferito piu grave della giornata, una persona di 56 anni trasportata in codice rosso a Ponte a Niccheri, gli altri feriti sono stati soccorsi in codice giallo e sono tre uomini di 39 anni, 61 anni e 59 anni, e una donna di 58 anni. Sugli incidenti sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia stradale e i mezzi di soccorso sanitario.

