"Io non rischio" torna a San Miniato: Protezione Civile protagonista in piazza a Balconevisi

Domenica 20 ottobre torna a San Miniato nella frazione di Balconevisi Io Non Rischio, la campagna nazionale promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini.

Domenica 20 ottobre i volontari della Misericordia di San Miniato, della Vab di San Miniato, insieme ai tecnici del Comune e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, saranno presenti in piazza della Liberazione, all'interno della Sagra del tartufo bianco e fungo, dove incontreranno i cittadini in presenza e attraverso la pagina Facebook, con materiali informativi e comunicativi riproponendo le stesse modalità che hanno portato in questi anni a confrontarsi nelle piazze dei nostri paesi e delle nostre città e conoscere in modo più approfondito i rischi ed i comportamenti più corretti di autoprotezione da mettere in pratica.

Il programma della giornata inizia alle 10.00 con il lancio della campagna Io Non Rischio 2024, alle 10.30 ci saranno i saluti del Sindaco Simone Giglioli e dell’assessore alla Protezione Civile del Comune di San Miniato, Marco Greco. Alle 11.30, la rubrica "Pillole di prevenzione" vedrà ospite Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno che dialogherà in diretta Facebook con il sindaco, mentre dalle 14.30, verrà illustrato il piano di protezione civile comunale. Alle 15.30, la protezione civile incontra i bambini e bambine del campo estivo che si è svolto a settembre alla Misericordia, alle 18.00 chiusura della campagna.

“Io non rischio”, campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Anpas (Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze) e ReLUIS (Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica). Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

"Questa campagna rappresenta un’occasione importante per illustrare ai cittadini e alle cittadine i comportamenti da tenere in caso di alluvione, situazioni che, purtroppo, a causa dei cambiamenti climatici ci troviamo a fronteggiare con sempre maggiore frequenza – spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore alla Protezione civile Marco Greco –. Abbiamo voluto inserire questo evento all'interno della sagra di Balconevisi per raggiungere il maggior numero di persone possibili, si tratta infatti di un'occasione importante perché saranno mostrate schede informative digitali e i volontari, che hanno seguito un corso specifico per operare proprio in queste situazioni, saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande. Invitiamo i cittadini e le cittadine ad intervenire, si tratta di un'opportunità per condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono sui nostri territori e sulle buone pratiche che possiamo adottare per contrastarli - e concludono -. Cogliamo l'occasione per ringraziare i volontari e le volontarie delle associazioni di protezione civile, per lo straordinario lavoro che svolgono quotidianamente sul nostro territorio".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate