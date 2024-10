Manutenzioni a Empoli, interventi in Santa Maria. A breve lavori per Casenuove e Pozzale

Con 'l'ottobrata' vanno avanti le manutenzioni, le asfaltature e gli interventi sul verde pubblico nel Comune di Empoli. Nelle giornate non piovose infatti proseguono gli interventi dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Mantellassi coordinate con gli uffici pubblici e gli operai del Comune.

Uno degli interventi più attesi è stato quello su via Baccio da Montelupo, zona Santa Maria. La pavimentazione è stata rifatta completamente, in un'area utilizzata come parcheggio ma da tempo malmessa. Rimanendo nel quartiere, sono stati rifatti i marciapiedi di Via Brunelleschi, la parallela di Via Baccio in prossimità dell'omonima scuola primaria.

Spostandoci in centro, verrà ripristinato il tratto di via Verdi nel tratto tra piazza Don Minzoni e il semaforo all'incrocio con via Fabiani. A sud, meteo permettendo, tra qualche settimana partirà l'asfaltatura di via Val d'Orme, la direttrice principale che taglia l'abitato di Casenuove. Sempre lungo quel tratto, ma in un secondo momento, verranno rifatti i marciapiedi nella frazione di Pozzale.

Oltre alle asfaltature, prosegue il lavoro per ridisegnare la segnaletica orizzontale (stop, attraversamenti pedonali, ecc). In corso d'opera quello su via Ferruccio Busoni (zona teatro Shalom), a Santa Maria in via di Ripa, a breve anche lungo via Cavour.

In chiusura molti interventi di sistemazione siepi e potature per gli alberi. Sono stati potati i rami cadenti nel giardino nei pressi della scuola elementare 'San Giovanni Bosco' di Ponte a Elsa, così come l'area verde di via Bachelet in zona Santa Maria. In piazza Ristori e in piazza della Vittoria sono stati sistemati gli alberi messi a dimora affinché possano crescere rigogliosi. Gli uffici hanno dichiarato inoltre conclusi i lavori di sistemazione e potatura siepi in tutti i cimiteri cittadini. In quello di Fontanella sono stati completamente trattati e riverniciati i cancelli d'entrata, da tempo segnalati dalla cittadinanza perché in cattive condizioni.

LE DICHIARAZIONI - L'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni, commenta: "Stiamo procedendo punto per punto in zone dove avevamo raccolto più segnalazioni e con edifici sensibili come quelli delle scuole. Ovviamente abbiamo delle priorità per cui lavoriamo su zone con maggiori criticità, per poi raggiungere anche altre zone".

Il sindaco Alessio Mantellassi afferma: "Dal Piano triennale delle opere pubbliche l'amministrazione ha confermato dal 2025 al 2027 700mila euro all'anno per la manutenzione delle strade, mentre per gli immobili e gli impianti sportivi sono ben 850mila. Sono cifre non da poco per una città come la nostra, che evidenziano l'impegno che vogliamo dare anche agli interventi minuti. Sono quelli per cui i cittadini ci ringraziano, dal centro alle frazioni, perché evidenziano la nostra vicinanza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

