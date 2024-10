Passeggia fuori casa nonostante gli arresti domiciliari, arrestato 40enne

I carabinieri di Ardenza hanno arrestato un 40enne livornese, già noto per precedenti penali, per aver violato gli arresti domiciliari a cui era sottoposto. L'uomo, accusato di reati legati a droga, persone e patrimonio, era autorizzato a lasciare casa solo in orari specifici o con permesso. Un carabiniere fuori servizio lo ha riconosciuto mentre passeggiava senza autorizzazione e ha allertato una pattuglia. L’uomo è stato arrestato per evasione. Dopo l'udienza, gli arresti domiciliari sono stati confermati con l’aggiunta del braccialetto elettronico. L'indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva.

