Sporco, scarti, grasso e anche un topo morto in deposito: chiusa attività e 3mila euro di multa

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno condotto controlli sulla sicurezza alimentare nel comune di Cecina, riscontrando gravi irregolarità igienico-sanitarie in un esercizio a Marina di Cecina. Gli ispettori hanno trovato scarti di vecchie lavorazioni, sporco diffuso, grasso sugli impianti e un roditore morto nel deposito alimenti. Il gestore è stato multato per 3.000 euro e l’attività è stata immediatamente chiusa fino alla risoluzione delle problematiche. I controlli continueranno per garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute pubblica.

