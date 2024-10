Sr 429, Sostegni (PD): "Ripristinare la normale viabilità è urgente"

Enrico Sostegni, consigliere regionale PD, ha presentato un’interrogazione alla giunta toscana per sollevare la necessità di risolvere con urgenza i gravi disagi causati dal prolungato senso unico alternato sulla Strada Regionale 429 "Di Val d'Elsa", a seguito del sequestro della corsia in località Petrazzi, nel Comune di Castelfiorentino.

«La proroga di queste misure sta causando un impatto devastante sulle attività produttive e commerciali che dipendono dalla viabilità per il trasporto di merci. È fondamentale arrivare al più presto al dissequestro del tratto stradale e al ripristino della circolazione regolare», ha dichiarato Sostegni.

La S.R. 429 rappresenta un'arteria cruciale per la Val d'Elsa, collegando diversi comuni e supportando il traffico locale e regionale, inclusi mezzi pesanti e attività economiche di primaria importanza. Tuttavia, come è noto, dal giugno 2022, in seguito a un incidente, la circolazione è ridotta a un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico, causando gravi disagi alla comunità.

«L'assenza di risposte chiare riguardo le tempistiche per il dissequestro sta alimentando il malcontento tra i cittadini e le imprese – continua Sostegni – Occorre un intervento immediato, sia per superare le criticità tecniche e amministrative che ostacolano la riapertura completa della strada, sia per implementare soluzioni temporanee che migliorino la gestione del traffico».

Sostegni ha quindi chiesto alla giunta regionale di attivarsi con la Città Metropolitana di Firenze e con tutte le autorità competenti per risolvere definitivamente la situazione, proponendo anche l'estensione degli orari di lavoro dei movieri, al fine di ridurre l'impatto negativo sui residenti e sulle attività economiche dell'area.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate