In vendita appartamento di lusso progettato nel '500 da Buontalenti

È in vendita a 5,75 milioni di euro un appartamento storico a Firenze. Progettato da Bernardo Buontalenti nel Cinquecento, si trova al piano nobile di Palazzo Buontalenti in via de' Servi. Si sviluppa su oltre quattrocento metri quadrati, ha sedici vani, quattro camere da letto e si affaccia sul Duomo di Firenze. La vendita è gestita dalla società Building Heritage - Forbes Global Properties, punto di riferimento del mercato Real Estate nel mondo.

La sua costruzione fu ordinata dal granduca Francesco I de’ Medici nella seconda metà del Cinquecento, ed è stato prima sede di manifatture artistiche, per poi diventare residenza privata e palazzo nobiliare. Frutto di una recente ristrutturazione, l’appartamento di Palazzo Buontalenti si sviluppa su quattrocentoventi metri quadri.

Si parte da una scenografica zona giorno con l’antica libreria del palazzo, che tutt’oggi risplende dei suoi affreschi originali dell’epoca. Le cucine sono due, in stile moderno, mentre la zona notte offre quattro camere. Completano la proprietà tre ambienti soggiorno, sette bagni e tre balconi di cui due con vista mozzafiato che spazia dal Duomo di Firenze e la Cupola del Brunelleschi fino a Piazza Santissima Annunziata. L’immobile è, tra l’altro, l’unico palazzo della via con due terrazzini, entrambi vista Duomo. Gli arredi su misura sono realizzati sia da artigiani toscani sia da tappezzerie del Regno Unito.

“Vivere dentro Palazzo Buontalenti è un’opportunità per respirare le atmosfere di un complesso di grande pregio. Al suo interno si trova infatti un ciclo di affreschi del primo seicento, opera di importanti artisti dell’epoca, di assoluta bellezza” dice Cinzia Romanelli, ceo di Building Heritage.

Notizie correlate