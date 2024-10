Lavoro in hotel, Augustus in Versilia cerca personale

Per chi cerca lavoro, la soluzione potrebbe arrivare da Forte dei Marmi. Augustus Hotels organizza una giornata di reclutamento per la stagione estiva 2025 per il 4 novembre dalle 9 agli uffici amministrativi di Pietrasanta. Le figure maggiormente ricercate per la stagione prossima riguardano il Front Office, il Settore Food &Beverage sala e cucina, oltre che cameriere ai piani e facchini.

Augustus Hotels, storico brand emblema del lusso in Toscana, rappresenta l’Augustus Hotel & Resort 5 stelle, con tre edifici principali e le ville sparse nel grande parco, l’Augustus Beach Club e l’Hermitage Hotel & Resort 4 stelle S, tutti a Forte dei Marmi. La società in costante crescita che investe da sempre nella selezione del personale è alla ricerca di giovani e nuovi talenti da inserire all’interno del Team orientati all'innovazione e fortemente appassionati al mondo dell’Hôtellerie di lusso, turismo e ristorazione.

Per poter programmare il proprio colloquio è necessario inviare preliminarmente un cv aggiornato entro il 29 Ottobre 2024 a recruiting@augustus-hotel.it, specificando l’area lavorativa di interesse e autorizzando al trattamento dei dati personali. Se la candidatura sarà ritenuta idonea, sarà l’Ufficio HR di Augustus a fornire dettagli al candidato circa luogo e ora del colloquio. Per chi non avrà la possibilità di essere presente fisicamente, il colloquio potrà essere organizzato da remoto.

Si richiedono: Diploma Scuola Alberghiera o titolo equipollente; Esperienza comprovata in strutture di pari livello; Per le mansioni a diretto contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza fluente della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua.

Notizie correlate