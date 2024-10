Cercasi coordinatore scientifico del Sistema Museale Chianti Valdarno: domande aperte

C’è ancora tempo per partecipare alla selezione indetta dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, finalizzata all’individuazione del coordinatore scientifico del Sistema Museale territoriale del Chianti e del Valdarno fiorentino. Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda entro le ore 12 del giorno 21 ottobre 2024, utilizzando il modello allegato. Le informazioni relative all’avviso pubblico indetto per l'affidamento dell’incarico professionale sono disponibili on line sulla rete civica del comune e del Sistema Museale territoriale del Chianti e del Valdarno fiorentino. La rete istituzionale, di cui ente capofila è il Comune di San Casciano, è costituita da nove musei presenti nei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Figline Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val di Pesa.

E’ necessario che chi presenta la domanda di partecipazione sia in possesso di un Diploma di laurea in Conservazione dei Beni Culturali o in Lettere (vecchio ordinamento) o di un Diploma di Laurea specialistica appartenente a classi equiparate ai titoli sopra indicati (nuovo ordinamento) o lauree equipollenti per legge. È richiesta inoltre comprovata competenza in materia di studi, consulenze e progetti complessi per la gestione e la valorizzazione di beni e attività culturali, preferibilmente riguardo ai Sistemi museali.

“Nata nel 2008, la rete museale fa dialogare due diversi territori dell’area fiorentina, il Chianti e il Valdarno, - dichiara l’assessora alle Politiche culturali Sara Albiani - accomunati dalla volontà comune di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale, i monumenti e i paesaggi, i musei e il territorio, le aree archeologiche e la memoria dei comuni coinvolti. Il Sistema ha il suo punto di forza nella condivisione di un obiettivo di crescita culturale e sociale che veda protagonisti i cittadini residenti e i visitatori e miri a rafforzare il legame tra arte e territorio, storia e comunità”.

Tra le attività e le competenze richieste al professionista ci sono la definizione di un progetto culturale e istituzionale del Sistema Museale e dei singoli musei, la realizzazione delle iniziative programmate per la valorizzazione degli stessi, il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei servizi al pubblico, la collaborazione con i Comuni, le associazioni ed i soggetti che gestiscono le iniziative e le realtà culturali presenti sul territorio, la gestione dei rapporti con Soprintendenze, Regione, Città metropolitana, Musei, il reperimento e la gestione delle risorse economiche necessarie alle attività, il coordinamento delle attività di informazione e promozione.

La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa e sigillata, mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune (via Machiavelli, 56 San Casciano Val di Pesa) o tramite invio alla casella PEC (comune.sancascianovp@postacert.toscana.it) da casella di posta certificata del candidato. La busta o il campo “oggetto” della PEC dovranno riportare la seguente dicitura: “Selezione di esperto per l'affidamento di incarico di Coordinatore scientifico presso il Sistema museale territoriale del Chianti e del Valdarno”. I candidati e le candidate dovranno allegare alla domanda di partecipazione, su carta libera o tramite modulo apposito (https://www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it/system/files/2024-10/DOMANDA.pdf), una fotocopia del documento di identità in corso di validità, il curriculum vitae del candidato, un progetto che descriva e analizzi il contesto attuale del Sistema Museale, facendo emergere le potenzialità e gli aspetti da migliorare, e le proposte di organizzazione e di valorizzazione del Sistema non solo dal punto di strettamente artistico-culturale ma anche in relazione ai punti di contatto con l’attività di promozione turistica del territorio con particolare riguardo ai temi, agli strumenti, alle modalità comunicative legate all’innovazione e le proposte utili al reperimento di fondi e dei finanziamenti da parte di enti pubblici e soggetti privati.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

Notizie correlate