Leggerissimo: "Grande Karma. Vite di Carlo Coccioli" di Alessandro Raveggi

Chi era Carlo Coccioli? Alessandro Raveggi, scrittore fiorentino, ci dà la risposta. Ma lo fa a modo suo, non con una semplice biografia, che potrebbe sembrare noiosa. No, Raveggi dà vita a un romanzo d'avventura, a un viaggio in cui riecheggia il grande Roberto Bolaño e che si permea di Messico, Parigi e letteratura. "Grande Karma" - edito da Bompiani - è un libro sulla vita, o meglio, sulle vite di Carlo Coccioli: nato a Livorno, cresciuto tra Tripoli e Firenze, emigrato in Francia e poi in Messico. Cattolico, poi ebreo, poi buddista. Amico di Malaparte, scrittore prolifico, finalista al Campiello, uno dei primi a 'scandalizzare' parlando di omosessualità in un romanzo ("Fabrizio Lupo").

Coccioli è morto nel 2003 e ancora in tanti non conoscono la sua vita e le sue storie. In questo splendido romanzo semi-picaresco, Raveggi mette sulle sue tracce Enrico, incaricato da un professore in università in cambio di non si sa bene cosa. Il viaggio di Enrico tocca Città del Messico e Parigi, ma soprattutto gli fa conoscere una miriade di personaggi indimenticabili come Lola, da cui rimane folgorato. Eppure in Italia la sua ricca famiglia lo promette in sposo all'amica-fidanzata Dina, i due devono convolare a nozze. La scoperta di Coccioli è anche per Enrico la scoperta di altro oltre a un nido dove è cresciuto coccolato.

Servirebbe una sorta di editto affinché d'ora in poi chi scrive biografie deve per forza scriverle come ha fatto Raveggi in "Grande Karma". Battute a parte, è un'opera importante per riportare alla luce gli scritti e le idee di un uomo forse un po' troppo dimenticato come Coccioli, che ha segnato la letteratura del Dopoguerra in Italia ma anche in Francia e in Spagna (ha scritto anche in francese e spagnolo). È anche un libro onirico e lucido, consigliato a chi ama la finzione quando sembra realtà e la realtà quando sembra finzione.

Titolo: Grande Karma

Autore: Alessandro Raveggi

Casa editrice: Bompiani

Anno di pubblicazione: 2020

Pagine: 228

Prezzo di copertina: 18 euro

Notizie correlate