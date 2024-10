Codyeco Lupi, prima trasferta stagionale in terra ligure

Prima trasferta stagionale per la Codyeco Lupi, che sabato 19 ottobre, ore 18.00, scenderà in campo al Palazzetto Universitario di viale Gambaro, a Genova, città funestata in questi giorni dal maltempo ma sempre piacevole da visitare.

Sarà una gara tra due formazioni che nella passata stagione erano lontane ben tre categorie: i Lupi in A2, il C.U.S. in serie C regionale. Poi i biancorossi si sono trovati nella condizione di dover cedere la serie A e ripartire con un progetto triennale dalla B; i liguri dal canto loro hanno stravinto il campionato con quattro turni di anticipo e conquistato l’unico posto disponibile per la promozione nel torneo nazionale (con annessa vittoria della Coppa Liguria).

Morale: le due squadre giocheranno contro, sabato, in un match già molto importante per entrambe. I padroni di casa, nel primo turno, sono stati sconfitti piuttosto nettamente alla “Bombonera” di S. Martino in Rio, e cercheranno una rivincita immediata davanti al proprio pubblico. I Lupi, sette giorni fa, si sono imposti al tie-break al Pala Parenti sulla coriacea Spezzanese, tra alti e bassi e cercheranno di salire un gradino ulteriore dal punto di vista del gioco, limando le imperfezioni che non hanno permesso di portar via l’intera posta all’esordio.

Genova presenterà la stessa struttura di squadra dello scorso campionato, con qualche innesto di qualità. Nella prima giornata il coach ha proposto uno “starting” con Cassone in regia, Poggio opposto, Tomà e Archetti in diagonale, Bargi e Merlet centrali, Rampa libero.

Federico Bargi, genovese doc, è il grande ex della situazione: classe 1993, ha due stagioni a S. Croce sull’Arno (dal 2018 al 2020) in un palmares che conta ben 7 campionati di A2.

Altro giocatore conosciuto è Sergio Poggio, savonese, classe 2000, ex Valdimagra Volley, all’UniTrento (in A3) nel 2019-2020. Compagno di squadra, dunque, del nostro Francesco Franz Simoni (oltre che di Alessandro Michieletto).

Coppia arbitrale designata per l’incontro: Letizia Verzoni e Benedetta Gennari.

Roster:

Codyeco Lupi S. Croce: 1 Civinini Jordan (L), 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 6 Pieri Iacopo, 7 Colli Leonardo (k), 8 Matteini Alessio, 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo 17 Pahor Mitja, 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

C.U.S. Genova: 1 Grillo Giovanni, 2 Bargi Federico, 3 Comitini Stefano, 5 Tomà Federico, 7 Zappavigna Enrico, 8 Cassone Marco, 9 Archetti Alessandro (k), 10 Rampa Jacopo (L), 11 Gobbi Luca (L), 13 Merlet Igor, 14 Poggio Sergio, 17 Ricceri Andrea, 18 Coppolecchia Matteo, 94 Campi Alessandro. All. Schembri Fabrizio 2^ All. Pampuro Paolo

La giornata (2^ andata)

GS VVF Marconi Re-Sacmagroup Rawlplug Cecina

C.U.S. Genova-Codyeco Lupi S. Croce

Kerakoll Sassuolo-AMA S. Martino Re

Gruppo Lupi Pontedera-Toscanagarden Castelfranco Pisa

Beca Tensped Modena-Firenze Volley

UPC Camaiore-Isomec Inzani Parma

NPSG La Spezia-Invicta Grosseto

La classifica (1^ giornata)

AMA S. Martino Re 3, Maxitalia Jumboffice Sestese 3, Invicta Grosseto 3, Kerakoll Sassuolo 3, NPSG Trading Log La Spezia 3, Codyeco Lupi S. Croce 2, Firenze Volley 2, Gruppo Lupi Pontedera 1, Beca Tensped Modena 1, GS VVF Marconi Re 0, Isomec Inzani Parma 0, Toscanagarden Castelfranco 0, UPC Camaiore 0, Sacmagroup Rawlplug Cecina 0, C.U.S. Genova 0.

Fonte: Ufficio Stampa