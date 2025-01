Codyeco Lupi S. Croce apre il 2025 davanti al suo pubblico contro Parma

Dopo quasi un mese la Codyeco Lupi torna a giocare nel proprio Palazzetto e davanti al proprio pubblico. Il primo impegno del 2025 vedrà i ragazzi di Pagliai affrontare l’Isomec Inzani Parma, attuale fanalino di coda del girone D.

In serie B maschile non ci sono squadre materasso o inadeguate, su una diversa linea temporale la stessa formazione può risultare morbida o pericolosa, e i risultati di questa prima parte del campionato lo testimoniano. Inzani non ha ancora vinto, in stagione, ma nelle ultime partite del 2024 ha cambiato nettamente approccio, sfiorando il successo con Castelfranco, e giocandosela a testa alta sia nella difficile trasferta di S. Martino in Rio che in casa contro Genova.

È una squadra “nuova”, perché frutto dell’accordo tra la storica società parmigiana (due stagioni di A1 a cavallo tra 1958 e 1960) e la Wimore Salsomaggiore Energy Volley, che nella passata stagione ha affrontato il campionato di A3. È anche una squadra giovane, con tanti prospetti che stanno alzando il proprio livello giornata dopo giornata.

Non farà la parte della vittima sacrificale e la Codyeco dovrà meritarsi la vittoria scambio dopo scambio. I Lupi nelle ultime settimane hanno dovuto fare i conti con tante piccole problematiche e malanni di stagione. Super lavoro per lo staff medico e fisioterapico. Gran riserbo sul “6+1” che coach Alessandro Pagliai deciderà di schierare in avvio.

L’obiettivo è ovviamente “il settimo sigillo”, il settimo successo consecutivo, undicesimo totale, in un campionato giocato da protagonisti. Arrivassero i tre punti sarebbe perfetto, nell’ottica delle “sportellate” in corso con la Maxitalia Jumboffice Sestese: soltanto una delle due squadre approderà alla final four di Coppa Italia e i gigliati al momento sono avanti (per il classico “zero virgola”).

Con l’occasione buon inizio di anno sportivo a tutti i ragazzi, allo staff, alla dirigenza, ai tifosi e in particolare alla Curva Parenti pronta a fare la sua parte da qui a fine stagione.

Arbitri dell’incontro: Mario Scalpitta, Roberto Albonetti.

Live Streaming: la diretta della gara sarà disponibile sul canale YouTube: Lupi Volley TV

Roster:

Codyeco Lupi S. Croce: 1 Civinini Jordan (L), 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 6 Pieri Iacopo, 7 Colli Leonardo (k), 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio, 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Isomec Inzani Parma: 4 Belli Francesco, 5 Bucciarelli Nicola, 7 Laudieri Marco, 13 Lottero Giorgio, 14 Bussolari Manuel, 15 Montali Marcello, 17 Muroni Luca, 18 Cavalli Davide, 19 Riccò Riccardo, 21 Monica Filippo (L), 22 Sarubbi Andrea, 23 Poltronieri Filippo, 24 Arena Emanuele (L), 63 Serafini Andrea

La giornata (14^ andata)

NPSG Trading Log-Maxitalia Jumboffice Sestese

UPC SHD Camaiore-Sacmagroup RawlPlug Cecina

Beca Tensped Modena-VVF Marconi Reggio Emilia

AMA S. Martino Reggio Emilia-Toscanagarden Castelfranco

Codyeco Lupi S. Croce-Isomec Inzani Parma

Kerakoll Sassuolo-Invicta Grosseto

CUS Genova-Firenze Volley

Gruppo Lupi Pontedera: riposa

