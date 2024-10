A Cortona arrestato un 60enne, possedeva piantagione di marijuana

Deteneva una piantagione composta da circa 12 piante di 'cannabis indica' di 1,20 metri. Un 60enne, libero professionista, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Cortona per traffico illecito di stupefacenti.

Le piante erano coltivate ed irrigate con impianto a goccia in un bosco di pertinenza della abitazione della persona poi tratta in arresto. I carabinieri hanno perquisito l'area esterna e hanno posto sotto sequestro penale le piante. In casa invece sono state sequestrate nove scatole di marijuana per un peso complessivo di 1,150 chili.

