Cortona i Carabinieri sequestrano 1150kg di Marijuana, arrestato un 60enne

Cortona i Carabinieri del Nucleo Operativo insieme ai Carabinieri della stazione locale hanno arrestato in fragranza di reato un libero professionista incesurato di 60 anni ritenuto responsabile della ipotesi del reato di traffico di illecito di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato effettuato a seguito un'attività di indagine finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefancenti nella città.

Nei giorni precedenti i miliatari dell'Arma avevano effettuato delle operazioni di osservazione e pedinamento con il fine di controllare una piantagione di cannabis, composta da 12 piante di marijuana alte circa 1,20 metri. Le piante erano coltivate e annaffiate da un impianto di irragazione a goccia e si trovavano in una zona boschiva accanto alla casa della persona arrestata, casa a cui era collegata l'acqua per l'annaffiamento delle piante.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri di Cortona hanno perquisito l'area esterna della abitazione ponendo sotto sequestro penale le piante trovate nell'area boschiva. All'internoi della casa i militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato nove scatole contenenti marijuana dal peso netto di circa 100 gr ciascuna, portando il sequestro di droga ad peso complessivo di 1150 kg.

Il presunto responsabile dei fatti è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato e al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G. inquirente Aretina veniva posto in libertà in ottemperanza dell'art.121 del C.P.P.

