Empoli rinnova la partecipazione alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Visto il successo dell’iniziativa organizzata lo scorso anno, il Comune di Empoli rinnova la sua partecipazione alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano che ricorre il 31 ottobre (https://www.trekkingurbano.info/).

L’ evento, nato a Siena nel 2003 e giunto quindi alla sua ventunesima edizione, nel tempo ha registrato crescente successo in termini di partecipazione e di risonanza sui media, fino ad arrivare oggi ad un centinaio di adesioni in tutto il Paese. Il trekking urbano rappresenta una modalità sostenibile e salutare per scoprire angoli e luoghi, a volte inesplorati, delle nostre città.

Seguendo il tema attorno al quale ruota questa edizione della manifestazione, “Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio”, l’appuntamento empolese ci condurrà lungo la via del sale, seguendo idealmente il percorso che il prezioso alimento seguiva per ‘entrare’ in città dalla porta rivolta a sud fino a raggiungere lo scalo fluviale sull’Arno.

L’itinerario ripercorre l’ultimo tratto della via del sale, ancora oggi via Salaiola, partendo dal Cimitero dei Cappuccini. Lungo la via del sale e fino alla Porta Giudea (oggi scomparsa) si trovavano spedali, osterie e insediamenti monastici; entrando idealmente all’interno della città murata il percorso prosegue dritto fino al Magazzino del Sale, costruito nel 1365 proprio per stoccare il sale prima della sua distribuzione in città o altrove. Incontreremo i resti dei mulini del sale dove il prodotto veniva raffinato e preparato e, ormai giunti nei pressi dell’Arno, riconosceremo le tracce dell’antico scalo fluviale dove navicellai e alzaioli garantivano il passaggio e il trasporto delle merci.

Tornando indietro invece incontreremo le vie e le piazze frutto della trasformazione di Empoli nell’800 fino alla Stazione ferroviaria dove idealmente si conclude il percorso.

“Siamo davvero lieti di aver accettato anche quest’anno l’invito del Comune di Siena ad aderire alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano - afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo, Matteo Bensi -. L’ideazione di questo percorso urbano dedicato ai luoghi del sale ci ha dato l’occasione di rinvigorire la collaborazione con l’associazione Pro Empoli che ha curato i contenuti insieme all’Amministrazione Comunale e i cui volontari accompagneranno i partecipanti il prossimo 3 novembre”.

Informazioni sul percorso

Data e ora: domenica 3 novembre, ore 10

Ritrovo: Cimitero dei Cappuccini, Via Salaiola 50053 Empoli

Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 (soste comprese)

Lunghezza: 4 km

Difficoltà: bassa (percorso in piano e su asfalto)

Costo: gratuito

Prenotazioni

Ufficio Turismo Comune di Empoli

tel. 0571 757132 / 0571 757659

turismo@comune.empoli.fi.it

www.visitempoli.it

