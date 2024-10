Ereditiera accusata di evasione fiscale: sequestrati circa 160mila euro

La Guardia di Finanza di Livorno ha eseguito un sequestro preventivo per un importo di 159.695 euro nei confronti di un’ereditiera, accusata di omessa dichiarazione fiscale. Le indagini hanno rivelato che nel 2019, a seguito di una successione ereditaria, la donna non ha dichiarato una plusvalenza di 687.192 euro derivante dalla cessione di quote societarie e redditi da fabbricati di €7.131, evadendo così l’imposta dovuta. Il sequestro ha riguardato i fondi presenti sui suoi conti correnti, fino alla somma stabilita dal Tribunale. L’operazione fa parte di una più ampia indagine delle Fiamme Gialle.

