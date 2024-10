Leadership pubblica e sviluppo del territorio: il 21 ottobre l’evento a San Miniato

Etica pubblica e dialogo tra cittadini e imprese. Questi sono i temi al centro dell’iniziativa dal titolo “Leadership pubblica e sviluppo del territorio” che si terrà durante la mattina del 21 ottobre presso la sede della Fondazione Conservatorio Santa Chiara in via Roma 15 a San Miniato. L’iniziativa, promossa dal Comune di San Miniato, Fondazione Conservatorio Santa Chiara e Fondazione Next Generation EuroPA, vuol essere un momento di confronto sulle caratteristiche che deve avere il leader pubblico nell’affrontare il dialogo con il territorio e su come poter portare avanti il proprio mandato politico valorizzando le immense risorse che sono presenti nelle numerose realtà locali. La comunicazione tra questi soggetti può essere un fondamentale volano per lo sviluppo di territori eticamente orientati dove possa essere posto al centro dell’innovazione e dello sviluppo locale un progetto condiviso e attento a sostenere e valorizzare le risorse di cui ogni soggetto è portatore.

Per partecipare all’iniziativa è gradita la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo comunicazione@nextgenerationeuropa.it. Sul sito www.nextgenerationeuropa.it è disponibile il programma completo dell’evento.

L’evento patrocinato da Regione Toscana, Provincia di Pisa, Scuola Normale Superiore e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato inizierà alle 9.30 per concludersi alle ore 13.30 e affronterà alcuni aspetti necessari per il corretto atteggiamento del leader pubblico: la capacità di saper ascoltare il territorio, la forza di una comunicazione pubblica attenta ai valori di cui dovrebbe essere portatrice e la capacità di saper organizzare partnership pubbliche e private ponendo attenzione agli obiettivi di sostenibilità posti dall’Europa.

Fonte: Fondazione Next Generation EuroPA

