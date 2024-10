Sala chirurgica si trasforma in sala parto. Neonato salvato all'ospedale del Cuore di Massa

All'ospedale del Cuore di Massa, la sala chirurgica è diventata una sala parto per salvare un neonato. Il piccolo Romeo è affetto da una cardiopatia congenita, la mamma del bambino ha partorito nel blocco operatorio per permettere al neonato di entrare subito nella sala emodinamica e respirare correttamente.

Il piccolo, appena nato, è stato dunque sottoposto all'intervento che gli ha salvato la vita.

"E' un unicum in Italia - spiega lo stesso ospedale - consente ai bambini con diagnosi di cardiopatia congenita di venire al mondo in piena sicurezza, nello stesso luogo in cui, pochi minuti dopo la nascita, possono essere operati, senza la necessità di trasferimenti".

La decisione di farlo nascere direttamente dentro il blocco operatorio, si legge, è stata presa dopo aver rilevato un aggravamento del quadro clinico del piccolo, tale da impedirgli di ossigenarsi anche per i pochi minuti necessari al trasferimento dal secondo piano, che ospita la sala parto.

Notizie correlate