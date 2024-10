Tartufo fra le stelle: le anteprime della mostra mercato in tre ristoranti stellati

La Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato accende i motori. O – sarebbe meglio dire – i fornelli, col progetto “Tartufo fra le stelle”. E lo fa mettendo in campo tre prestigiose collaborazioni con altrettanti ristoranti stellati della Toscana: Ristorante PS di Cerreto Guidi (una Stella Verde per la sostenibilità), Laqua Vineyard di Terricciola (una Stella Michelin) e Arnolfo di Colle Val d’Elsa (due Stelle Michelin). I grandi chef di tre dei migliori ristoranti della Toscana proporranno ricercati menù degustazione a tema tartufo bianco di San Miniato, abbinato ad altri pregiati ingredienti di stagione: in cabina di regia in cucina Stefano Pinciaroli di PS, Gaetano Trovato di Arnolfo e Marco Suriano di Laqua Vineyard, realtà nata dalla volontà di chef Antonino Cannavacciuolo e di sua moglie Cinzia Primatesta.

Saranno tre grandi occasioni per degustare il tartufo in luoghi di eccellenza della cucina toscana e italiana, avvicinandosi nel modo migliore alla 53esima edizione della Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato. Ecco il calendario di “Tartufo fra le stelle”: mercoledì 23 ottobre a cena da PS, mercoledì 30 ottobre a cena da Laqua Vineyard e domenica 10 novembre a pranzo da Arnolfo.

San Miniato Promozione – la fondazione che organizza la Mostra Mercato – ringrazia i tre ristoranti stellati per aver aderito a una rassegna così importante, che nasce per unire l’eccellenza del tartufo sanminiatese a quella della ristorazione di altissimo livello. Le brigate dei tre ristoranti sapranno valorizzare al meglio la pepita bianca più ricercata della cucina italiana, quel fungo ipogeo che cresce solo negli ecosistemi sani e in equilibrio.

Si tratta del modo migliore per aprire idealmente la 53esima edizione della Mostra Mercato, che quest’anno metterà al centro il 70esimo anniversario del ritrovamento del tartufo più grande del mondo (2,520 kg) nei boschi di Balconevisi (San Miniato) da parte di Arturo Gallerini detto “Bego” col suo fedele cane Parigi. Sui social dei tre ristoranti e di Fondazione SMP sarà inoltre possibile consultare i menù a tema tartufo. Per info e prenotazioni: booking@arnolfo.com , 0577920549; vineyard@laquacollection.it , 0587346782; info@ps-ristorante.it , 05711826068.

Fonte: San Miniato Promozione - Ufficio Stampa