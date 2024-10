Uomo conforta donna in lacrime. Fidanzato lo aggredisce: usato taser

La Polfer ha dovuto utilizzare il taser per fermare un 32enne di Viareggio, che aveva aggredito un uomo di 55 anni di Pontedera dopo una lite iniziata alla stazione Fs di Torre del Lago Puccini. Il 32enne, fidanzato di una donna in lacrime, ha inveito contro il 55enne, che si era fermato per confortarla.

La situazione è degenerata sul treno regionale diretto a Viareggio, dove la lite è continuata. Giunti a Viareggio, il giovane ha aggredito fisicamente il 55enne con calci e schiaffi. La Polizia Ferroviaria è intervenuta, ma il 32enne ha poi attaccato anche i poliziotti. Per immobilizzarlo, gli agenti hanno usato il Taser. Il giovane è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.