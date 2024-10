Vent’anni de L’Isola che c’è: il nido di Galleno diventa ‘immersivo nelle arti e nella natura’

Festeggia vent’anni e rinasce con nuovi progetti. Il nido d’infanzia L’Isola che c’è, nella frazione di Galleno a Fucecchio, ha celebrato giovedì 17 ottobre il suo primo ventennio e nell’occasione ha presentato la sua nuova veste.

Con questo anno educativo il nido diventerà infatti ancora più immersivo nelle arti e nella natura. “L’idea - spiegano le educatrici - è nata da un percorso formativo che ci ha permesso di avere un nuovo sguardo su come i bambini vivono e apprendono dalle esperienze. L’esperienza immersiva permette loro di lasciarsi trasportare dall’emozione, esprimere la creatività e sentirsi protagonisti.

Per questo, ad esempio, in uno degli spazi del nido si trovano pareti e cubi luminosi, sui quali vengono proiettati paesaggi naturali: un'esperienza immersiva, che dà modo di esplorare l’approccio educativo in maniera interattiva e coinvolgente;

“La nostra idea - continuano - è quella di portare all’interno del nido ciò che i bambini e le bambine vivono all’esterno, nella natura, in modo da dare continuità alle esperienze”. Al nido, gestito dalla cooperativa sociale Il Piccolo Principe fin dalla sua fondazione, sono iscritti 37 bambini e bambine. Cinque sono le educatrici, due il personale ausiliario.

“Il nido - ha commentato Roberta Fabbri, direttrice della cooperativa Il Piccolo Principe - ha fatto la storia di questo territorio, perché inserito da sempre in una rete locale molto attiva. Si tratta di un servizio privato, che ha saputo negli anni diventare un punto di riferimento per la comunità”.

Grazie alla sua collocazione geografica, il nido, nel Comune di Fucecchio, è frequentato da bambini e bambine di altri tre comuni: Santa Croce sull’Arno, Castelfanco di Sotto e Altopascio.

Per questo alla ‘festa di compleanno’ erano presenti rappresentanti delle amministrazioni locali: la sindaca di Fucecchio Emma Donnini con Alberto Cafaro, Assessore alla cultura, Valentina Fanella, Assessora di Santa Croce Sull'Arno, Sofia Capuano, responsabile dei Servizi educativi e scolastici e Nicola Sgueo, Assessore Servizi educativi e scolastici di Castelfranco di Sotto.

“Il nido di Galleno - ha detto la sindaca di Fucecchio Emma Donnini - per noi è un gioiello. Nella rete dei servizi educativi del Comune abbiamo scelto di mantenere questo presidio perché crediamo sia importante che i servizi coprano tutto il territorio comunale, anche le frazioni meno vicine al centro”.

E al pomeriggio di festeggiamenti ha partecipato anche Daniele, con la mamma Silvana, uno dei bimbi, oggi ventunenne, che aveva fatto parte della prima classe dell’Isola che c’è, nel 2004.

