Aggredisce guardia giurata in ospedale a Lucca, arrestato

La polizia di Lucca ha arrestato un uomo di 51 anni, italiano, per minaccia e lesioni aggravate ai danni di una guardia giurata in servizio al pronto soccorso. Nella serata di ieri, su segnalazione del personale sanitario, un equipaggio è stato inviato all'ospedale San Luca dove l'uomo, che nel pomeriggio era stato denunciato in piazza San Michele dopo l'ennesima violazione del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), era stato ricoverato in evidente stato di ebbrezza alcolica. Fin da subito dimostratosi poco collaborativo con il personale sanitario, all'improvviso avrebbe iniziato a minacciare per poi aggredire una guardia giurata che dopo aver ricevuto un colpo al volto, è riuscita a fermare l'uomo.

La guardia giurata ha riportato 5 giorni di prognosi per una contusione all'occhio destro. Il 51enne, dopo le cure del caso, è stato arrestato con convalida questa mattina e disposizione della misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliero presso la Questura.

