Esondazione fiume Elsa, Sr429 chiusa: ecco i tratti coinvolti

A seguito dell’esondazione del fiume Elsa in prossimità della località Petrazzi nel Comune di Castelfiorentino, e della persistente difficoltà a transitare in sicurezza lungo la Sr 429/bis di Val d’Elsa, la Provincia di Siena ha ordinato la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia della Strada Regionale 429/Bis di Val d’Elsa al km 11+900 circa nel Comune di San Gimignano, in corrispondenza della rotatoria di Badia a Elmi, direzione Empoli.

La chiusura si è resa necessaria per ragioni di sicurezza della circolazione stradale e a tutela dell’incolumità pubblica fino al ripristino delle normali condizioni. Per il periodo interessato alla chiusura il traffico veicolare sarà deviato sul raccordo autostradale Siena Firenze, come meglio evidenziato dalla segnaletica presente sul posto.

Intorno aalle ore 13 la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha seegnalato che la Strada Regionale 429 vecchia è attualmente ancora chiusa nel comune di Castelfiorentino, nella zona industriale di Malacoda. Personale della Polizia Municipale dell'unione dei comuni e della Città Metropolitana di Firenze è sul posto per la gestione della viabilità.

Fonte: Provincia di Siena

