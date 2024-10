Parte l'associazione Romanello Cantini, già tante le adesioni

Ha debuttato ieri, domenica 20 ottobre, con un pranzo conviviale di raccolta fondi a scopo benefico, presso i locali della chiesa parrocchiale di S. Maria della Marca di Castelfiorentino, l’Associazione “Romanello Cantini” recentemente costituita per promuovere attività culturali, ricreative e di solidarietà in memoria del noto giornalista e scrittore castellano scomparso lo scorso 11 Febbraio 2022.

Tanti amici di Romanello e della sua famiglia, oltre 80 persone, hanno preso parte all’iniziativa, che è stata promossa anche con l’obbiettivo di raccogliere le adesioni alla neonata associazione.

Al termine della giornata sono state raccolte ben 47 adesioni, a testimonianza dell’affetto con cui l’intellettuale castellano viene ancora ricordato dalla comunità della Valdelsa dopo oltre 2 anni dalla sua scomparsa.

Parte del ricavato del pranzo conviviale verrà devoluto, appena ciò sarà possibile, a sostegno delle popolazioni alluvionate della zona industriale di Malacoda, il resto a sostenere un bel progetto di adozione a distanza che permetterà a due bambine indiane prive di mezzi di proseguire gli studi.

Il consiglio direttivo dell’associazione, composto da Daniela Casagli, Lapo Cantini, Nicoletta Cantini, Luigi Lotti e Giuseppe Rigoli ringrazia tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa di ieri e chi, più generalmente, ha contribuito alla sua riuscita.

Prossimo ed imminente appuntamento per l’associazione il 23 novembre, con l’organizzazione, in partnership con il Comune di Castelfiorentino e il contributo di Banca Cambiano 1884 Spa, della seconda edizione del premio per la pace “Romanello Cantini - Fabbricanti di arcobaleni”.

Fonte: Ufficio stampa

