Patchwork in piazza e incontro con gli esperti, a Montopoli "Insieme contro il tumore al seno"

"Insieme, contro il tumore al seno", questo l'appuntamento nell'ambito dell'Ottobre Rosa 2024 in programma a Montopoli in Val d'Arno sabato 26 ottobre. Quest'anno, spiegano dall'amministrazione comunale, piazza San Matteo sarà decorata con uno striscione patchwork realizzato collettivamente in collaborazione con "Le Amiche del Gomitolo". La decorazione della piazza sarà a partire dalle 15.30.

Seguirà in Sala Consiliare, dalle 16.30, un momento di informazione sul tema della prevenzione del tumore al seno e supporto alle donne in terapia oncologica, a cura dell'associazione Astro, con intervento di senologo, dietista, psicologhe ed estetista oncologica. Di seguito i dettagli.

