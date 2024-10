Prevenzione, l’Università di Firenze in prima linea con Lilt Firenze per la campagna Nastro Rosa

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e l’Università di Firenze mantiene alta l’attenzione sulla patologia che, secondo i dati dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologia, rappresenta la neoplasia più frequente in Toscana tra le donne di tutte le età.

Per sensibilizzare la comunità universitaria, l’Ateneo aderisce a Lilt for Women - campagna Nastro Rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) dedicata alla prevenzione del tumore alla mammella.

Ambasciatrice dell’impegno Unifi sarà la rettrice Alessandra Petrucci, che parteciperà allo screening insieme ad alcune studentesse, mercoledì 23 ottobre (Biblioteca delle Scienze sociali – via delle Pandette, 2 - ore 9).

Un secondo appuntamento, sempre nella Biblioteca di Novoli, è in programma mercoledì 27 novembre. Le due iniziative rappresentano l’inizio di una collaborazione più ampia tra l’Ateneo e Lilt Firenze.

“Sottoporsi a controlli periodici è fondamentale – spiega la rettrice - perché una diagnosi precoce permette di individuare un tumore in fase iniziale, quando può essere trattato con maggiori probabilità di successo".

“Per questo – prosegue - è importante attivare campagne di sensibilizzazione, che spieghino, soprattutto alle giovani generazioni, l’importanza della prevenzione. Inoltre – conclude la rettrice – è fondamentale seguire le indicazioni degli esperti, per adottare stili di vita che consentano di limitare l’insorgere della patologia.

“La prevenzione - dice Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze - deve entrare nella cultura di tutti e nel comportamento quotidiano, a cominciare da quello dei giovani. Per questo come Lilt andiamo nelle scuole e nelle università, e per questo siamo felici che l’Ateneo fiorentino aderisca a Lilt for Women - campagna Nastro Rosa. Da più di 100 anni la nostra associazione rappresenta una sorta di azionariato popolare a difesa della buona sanità: fare prevenzione tra le studentesse e gli studenti universitari è un momento importante di questa sfida”.

