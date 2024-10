A Palazzo Leggenda si prepara 'una corona tutta mia'

A Palazzo Leggenda le bambine e i bambini sono protagonisti con le letture e i laboratori creativi di Ora Leggiamo Noi. Sabato 26 ottobre, alle 17, sarà la volta dell'appuntamento con 'Una corona tutta mia', lettura in simboli e laboratorio artistico a cura di Nadia Corfini. Il laboratorio è ispirato al libro I vestiti nuovi dell'imperatore di Enza Crivelli e della stessa Corfini. L'appuntamento è curato dalla casa editrice uovonero e in questa occasione i bambini tra i 4 e i 6 anni saranno chiamati a creare la propria corona da imperatore, partendo da materiali come stoffa e feltro.

Si consiglia la prenotazione, ecco i contatti contatti tel. 0571/757873 o mail sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

Il ciclo Ora Leggiamo Noi è realizzato con il finanziamento del Centro Per il Libro e la Lettura www.cepell.it.

Il programma completo delle attività a palazzo Leggenda è consultabile sul sito della Biblioteca al link: https://shorturl.at/71dR4 .

CONTATTI - Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini snc, tel 0571 757873, mail sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, web https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/

ORARI PALAZZO LEGGENDA - Lunedì chiuso, martedì 9-13, mercoledì 14-19, giovedì 9-13 e 14-19, venerdì 14-19, sabato 9-13 e 16-19

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

