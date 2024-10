"Amici per la Pelle", torna il progetto che fa incontrare scuole e concerie

È iniziata la nuova edizione del progetto didattico "Amici per la Pelle", che porta studenti che frequentano la scuola media a scoprire l’industria della concia e le relative opportunità di formazione e lavoro. Lunedì scorso presso la scuola media "C.Banti" di Santa Croce sull’Arno e nel relativo plesso di Staffoli, poi nella scuola media "Montanelli Petrarca" di Fucecchio, si sono svolte le giornate introduttive del progetto, che ha visto la partecipazione dei professori degli istituti coinvolti e delle istituzioni dei relativi Comuni. Ad illustrare la struttura del progetto, rappresentanti dell’UNIC e dell’Assoconciatori, che promuovono Amici per la Pelle insieme al Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

Dopo le spiegazioni a scuola, la presentazione dell’industria conciaria proseguirà con visite in conceria e negli impianti del distretto conciario. Gli studenti, col supporto degli insegnanti, realizzeranno lavori in pelle che saranno presentanti durante la prossima edizione della fiera Lineapelle. A salutare gli studenti, in occasione delle giornate di apertura del progetto, sono intervenuti: il sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e l’assessore ai servizi educativi del Comune di Santa Croce sull’Arno Valentina Fanella. Nelle prossime settimane la presentazione di Amici per la Pelle proseguirà nelle altre scuole che partecipano al progetto, a Castelfranco di Sotto, Ponte a Egola e Santa Maria a Monte.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate