Cereali, convegno di Cia Toscana a Grosseto

“Innovare e rafforzare la filiera per dare il giusto valore e remunerazione alla produzione cerealicola”. E’ il titolo del convegno organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana, in programma mercoledì 23 ottobre, alle 9.30, a Grosseto, nella sede di Grosseto Sviluppo (sala convegni).

L'apertura dei lavori avverrà alle 9.30, a cura di Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana.

Questi gli interventi in prgramma: “Le caratteristiche del settore: contesto e prospettive” Lucia Tudini e Alessandro Bianchi, CREA Politiche e Bioeconomia; Gli accordi di filiera: caratteristiche, opportunità, sostegni, incentivi” Francesco Sassoli, Cia Toscana, “Esperienze in Filiera: PIF, GO, Cooperazione, Energie rinnovabili” Angiolo Simonetti, presidente Pro.Ce.Va.; Marco Rossi, presidente Cooperativa Valle Bruna; Simone Governi, presidente Cooperativa Colline Amiatine.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i risultati del PS-GO FERTIBIO.

La chiusura lavori sarà affidata a Valentino Berni, presidente Cia Toscana

L'evento è realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2

Fonte: CIA Toscana - Ufficio Stampa

