A Empoli il concerto del coro inglese di Reading

Dopo il successo dei 4 concerti di orchestre e cori inglesi, tenuti a Empoli in maggio-luglio 2024, saranno nostri ospiti un coro specializzato in musica sacra dello stesso college del Leighton Park Orchestra (75 musicisti fra ragazzi e insegnanti di Reading, Inghilterra) che si sono esibiti in luglio. Sono il Leighton Park choir, un coro inglese tutto maschile di Reading formato da 19 elementi tra i 12 e i 18 anni + 3 professori.

Sarà nella Collegiata di S. Andrea alle ore 18 a Empoli . Programma tutto sacro che continuerà accompagnando la messa delle 18,30. L’Assessorato alla Cultura del Comune e la Propositura hanno collaborato in modo importante per il buon esito dell’evento. "Questo è il frutto del lavoro svolto per ospitare i precedenti gruppi musicali. Si sono trovati bene ad Empoli da noi ed hanno progettato di ritornare con il nuovo gruppo".

