Condannato a 8 mesi per il furto con spaccata al supermercato di Piano di Coreglia

Il Giudice del Tribunale di Lucca ha condannato alla pena di 8 mesi di reclusione, con rito per direttissima, il cittadino 25enne di origine marocchina arrestato in flagranza di reato domenica mattina, dai Carabinieri della Stazione di Coreglia Antelminelli (LU), dopo la spaccata presso il supermercato INS di Piano di Coreglia.

L’uomo all’alba aveva divelto il coperchio di un tombino stradale per poi utilizzarlo contro la vetrina dello store ed introdottosi all’interno aveva rubato prodotti vari, soprattutto alcolici per diverse centinaia di euro, accumulandoli fuori dall’ingresso con l’intento poi di allontanarsi - immediatamente dopo - con il bottino.

Simultaneo e tempestivo è stato l’arrivo sul posto sia del gestore del supermercato che dei Carabinieri della locale Stazione, attivati dalla proprietà attraverso la centrale operativa della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana che ha coordinato l’intervento. L’uomo all’arrivo dei militari si era dato alla fuga ma è stato immediatamente inseguito e raggiunto dai Carabinieri che lo hanno tratto in arresto. Ma il furto presso il supermercato non era stato l’unico intento delittuoso dell’uomo. Nel prosieguo degli accertamenti si è appurato che nella notte avesse anche messo a segno anche un altro furto su un’autovettura parcheggiata in quei pressi, dalla quale aveva rubato l’autoradio e altri oggetti.

