Montespertoli in trasferta a Épernay, weekend all'insegna del gemellaggio e dell'olio

Nel cuore della regione dello Champagne, Montespertoli ha rafforzato i suoi storici legami con la città di Épernay. Una delegazione dell’Associazione Gemellaggi di Montespertoli accompagnata dal Sindaco Alessio Mugnaini, ha partecipato al mercato europeo delle città gemellate, portando con sé i prodotti tipici del nostro territorio come vino, grani antichi e con un focus particolare sull’olio extravergine d’oliva.

L’evento è stato l’occasione per dare il via ufficiale a un percorso di valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva di Montespertoli, con una prima degustazione guidata che ha riscosso un grande successo tra il pubblico francese.

"Siamo molto soddisfatti di questo viaggio – ha dichiarato il Sindaco Alessio Mugnaini –. Épernay è una città gemellata da vent’anni e questo legame è sempre più forte. Ringrazio i comitati gemellaggi, i referenti del progetto MontEspertOlio e le aziende di Olea per l’impegno profuso. Insieme stiamo costruendo un futuro di scambi culturali ed economici sempre più intensi come l’incontro già in programma a dicembre tra la nostra associazione Viticoltori e il Comitè Champagne".

"Ai ringraziamenti del nostro Sindaco aggiungo i miei e voglio sottolineare la nostra gratitudine per gli ovicoltori che, nonostante il periodo impegnativo - raccolta delle olive e loro frangitura - hanno collaborato per la buona riuscita dell'iniziativa. Qualche seme l'abbiamo messo a dimora; speriamo nel prossimo futuro di vedere germogliare qualcosa di nuovo. Grazie". Aggiunge il presidente dell’Associazione Gemellaggi di Montespertoli, Giuseppe Statello.

L’incontro con la Sindaca Épernay di Christine Mazy ha aperto le porte a nuove e proficue collaborazioni, con l’obiettivo di consolidare i rapporti tra le due comunità.

Per celebrare i quarant’anni dalla nascita del comitato Épernay Jumelages, è stata donata una speciale bottiglia di vino con un’etichetta realizzata dal grafico Daniele Bellesi e dal fotografo Alessandro Fontani.

Le degustazioni di olio, condotte dal Dott. Federico Mattagli, ricercatore del Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie dell’Università di Firenze impegnato nel progetto regionale MontEspertOlio, hanno permesso ai partecipanti di apprezzare la qualità e l’unicità del nostro prodotto.

L’Associazione Gemellaggi di Montespertoli è orgogliosa di aver contribuito a questo importante evento e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa missione.

Fonte: Comune di Montespertoli

