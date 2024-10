Sinistra Italiana, primo congresso costituente a Empoli

Sinistra Italiana Empoli è lieta di annunciare il suo primo Congresso costituente, che si terrà questo venerdì 25 Ottobre 2024 presso il Circolo ARCI di Sant'Andrea in via Senese Romana 409 ad Empoli. L'evento inizierà alle ore 18:00 con un apericena a cui seguirà il Congresso. Sarà un'opportunità per ascoltare e partecipare al processo di definizione del percorso politico del nostro primo circolo di zona empolese. Questo evento rappresenta un momento storico cruciale per la nostra realtà politica. La partenza è stata bella e in salita, ormai più di 5 anni fa quando, grazie a un'idea del compagno Marconcini, fu messa su la lista Radici e Futuro. Quella lista non riuscì a ottenere il risultato sperato, ma quell'idea e quelle persone non si sono mai perse. Ed è grazie alla loro partecipazione che alle ultime elezioni comunali empolesi il risultato è stato straordinario. Abbiamo adesso una rappresentanza in Consiglio Comunale ed una in Giunta, per poter far sentire la nostra voce in luoghi e momenti dove fino ad ora non era possibile. Non potevamo considerare questo risultato come un punto di arrivo, ma volevamo che diventasse un punto di partenza storico per la nostra realtà empolese, fatta di compagne e compagne che per la prima volta potranno così trovare uno spazio ufficiale dove far valere la propria parola e le proprie necessità, senza discriminazioni né filtri. Uno spazio da Sinistra Italiana. Ci teniamo quindi a creare un momento inclusivo, dove ogni voce possa essere ascoltata e valorizzata

Sinistra Italiana Empoli

