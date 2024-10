La Strada dei Libri: libri, laboratori e occasioni per fare comunità

Ritornano gli appuntamenti di “Leggo per Legittima Difesa”, il progetto del Comune di Terricciola, realizzato in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e teatro APS e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, che dallo scorso Dicembre ha animato la città del vino con eventi, laboratori e iniziative per tutte le età dedicati ai Libri e dintorni.

Venerdì 25 ottobre, presso lo spazio del Teatro “Di Vino” di Terricciola, avrà luogo il sesto appuntamento con “La Strada dei Libri”.

L’evento aprirà le porte alle 17.00 con un mercatino di libri e dintorni a cura delle Librerie e Case Editrici partner del progetto. Alle 17.15 per i più piccoli e le più piccole arriva Peter Pan con “Pane e Novella”, letture teatralizzate di favole e fiabe con merenda offerta a tutti i partecipanti. Alle 18.00 l’illustratrice e fumettista Chiara Macchi terrà un Laboratorio di Fumetto dove bambini, bambine, ragazzi e ragazze avranno modo di approcciarsi al mondo della matita e dei colori. Sempre alle 18.00 verrà presentato alla cittadinanza e alle associazioni del territorio “Portineria di Comunità”, un progetto realizzato da FITeL Toscana in partnership con Pensieri di Bo’. Il progetto porterà nella valdera idee e iniziative di buon vicinato per riscoprire il valore della socialità e costruire insieme nuove reti di supporto per tutti e tutte.

In chiusura, per tutte e tutti gli amanti del brivido, alle ore 19.00 sarà la volta de “Il Salotto dei Libri”, incontro e dialogo con l’autore del libro “51 – Posta dall’Aldilà” Adriano Croccolo: un viaggio tra scrittura, brividi e paranormale attraverso 51 storie da tutto il mondo.

Tra le altre iniziative ricordiamo gli appuntamenti con “Le Favole di Peter Pan”, Letture Teatralizzate per bambini e bambine da Ottobre a Dicembre, e “Paese Mio”, laboratorio di Lettura Espressiva in partenza a Novembre.

Tutte gli eventi e le iniziative in programma sono consultabili sul sito del progetto leggoperlegittimadifesa.it

Fonte: Ufficio Stampa

