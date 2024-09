Alla riscoperta degli etruschi e della loro arte, con laboratori, convegni e visite agli ipogei

E’ iniziato “L’Arte degli Etruschi”, il progetto del Comune di Terricciola che dal 14 al 28 settembre animerà il borgo della città del vino con visite agli ipogei, Laboratori Didattici e Creativi rivolti a bambini, bambine e scuole e che si concluderà con un convegno dedicato all’arte e alla cultura etrusca nel nostro territorio. Il progetto, inserito nel bando “Giornata degli Etruschi 2024”, è realizzato in collaborazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS, con l’Associazione “Le Città Sotterranee” onlus e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

Venerdì 20 Settembre durante l’intero pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00, si svolgerà Nella casa degli etruschi, dedicato agli alunni e alle alunne della Scuola Primaria con Letture Teatralizzate e Laboratori Didattici e Creativi a cura di Pensieri di Bo’. A partire dalla lettura di storie e racconti andremo ad esplorare la cultura e le usanze degli Etruschi tra gioielli, ceramiche ed animali fantastici.

Domenica 22 Settembre si replicherà con il Laboratorio Didattico Gli etruschi, l'arte e il vino, all’interno delle attività della 58^ Festa dell’Uva e del Vino, le attività dedicate a bambini e bambine. L’appuntamento sarà dalle 10.00 alle 12.30 presso i giardini pubblici di Terricciola e sarà l’occasione per scoprire, attraverso l’arte e la creatività, la passione degli Etruschi per il vino.

Venerdì 27 Settembre sarà la volta del convegno “L’arte degli etruschi” in programma alle ore 18 presso la Sala Rossa dell’Enoteca di Terricciola. Un’occasione dedicata a grandi e piccini per scoprire la cultura degli Etruschi ed il loro rapporto con il nostro Territorio. Interverranno Lorenzo Bacci, presidente dell’Associazione “Le Città Sotterranee” onlus, la prof.ssa Lidia Cuccurullo, docente di lettere, e il Dott. Elia Lo Piano, storico. Il convegno vedrà la presenza del Sindaco di Terricciola Matteo Arcenni e dell’Assessore alle politiche sociali, istruzione e disabilità Adele Cantini. Moderazione a cura di Franco Di Corcia jr e Mattia Pagni di Pensieri di Bo’. In occasione del convegno saranno esposte le opere realizzate dai bambini e della bambine durante i Laboratori Didattici.

Durante l’intera durata del progetto si potranno visitare gli ipogei di Terricciola grazie alle aperture straordinarie a cura dell’Associazione “Le Città Sotterranee”. Per partecipare sarà necessario prenotare al numero 377.6904739. Le aperture si terranno nei giorni 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28 Settembre, con orario dalle 10.00 alle 17.00, e Domenica 22 Settembre dalle 10.00 alle 12.30.

La partecipazione a tutte le iniziative è libera e gratuita.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito comune.terricciola.pi.it

Fonte: Ufficio Stampa