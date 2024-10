Una giornata con tamburi e percussioni al Cam di Empoli

Domenica 27 ottobre alle ore 17:45, presso la sede del Centro Attività Musicale di Empoli, in p.zza G,Matteotti n.3 ad Empoli, siete tutti invitati a partecipare al COMMUNITY DRUM CIRCLE, con Sara Robucci e Harshil Filippo Chiostri.

In un Community Drum Circle i facilitatori conducono i partecipanti a scoprire come divertirsi insieme con tamburi e percussioni, usando questi strumenti come gioiosa scusa per favorire l’aggregazione sociale, il benessere individuale e certamente migliorare il proprio rapporto con il fare musica.

L’evento è aperto a tutti, adulti, bambini, anziani, famiglie intere! Tutti sono benvenuti, principianti ed esperti musicisti.

I tamburi e le percussioni li mettiamo noi a disposizione.

QUANDO

Domenica 27 ottobre alle 17:45….al termine se vuoi, pizza!

DOVE

CAM - Centro Attività Musicale di Empoli, Piazza Matteotti 3.

CON CHI

Sara Robucci facilitatrice formata nella scuola internazionale di Village Music Circles.

Harshil Filippo Chiostri, Trainer italiano per Village Music Circles

Fonte: Ufficio stampa

