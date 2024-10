Sospesa la vendita di alcolici e alimenti a un locale

Nella giornata di ieri i Carabienieri della Stazione di Calenzano e della Compagnia di Signa - Nucleo Operativo e Radiomobile - hanno notificato ad un locale di Calenzano la sospensione della licenza di somministrazione di bevenda ed alimenti.

Il provvedimento ha una durata di dieci giorni ed è stato effettutato dall'Arma dei Carabinieri ed emesso dalla Questura di Firenze.

La misura di sospensione è l'esito di un'intensa attività di verifica e indagine da parte dei Carabinieri, iniziata a partire dal gennaio scorso con controlli ravvicinati, l'ultimo effettuato il 17 ottobre.

Gli accertamenti effettuati dai pubblici ufficiali hanno fatto emergere come il locale fosse stato scelto da soggetti con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, come luogo abituale di incontro.

La sospensione della licenza di vendita di alcol e alimenti è stata fatta ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S. a causa di una situazione reale e concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento ha vari scopi, il primo è quello di negare un luogo di abituale aggregazione a soggetti ritenuti pericolosi per la società cittadina, attraverso la chiusura del locale. Un'altro scopo è quello di dissuadere i soggetti pregiudicati, facendogli compredere come la loro presenza è nota ed è oggetto di una accurata attenzione da parte delle autorità.

L'area del locale rimane sotto continui monitoraggi da parte delle pattuglie della Compagnia di Signa per verificare il rispetto della misura imposta dalla questura.

