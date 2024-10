Controlli nei cantieri nel Cuoio, violazioni alla sicurezza e lavoro nero: due denunce

Controlli nei cantieri edili in provincia di Pisa, da parte dei carabinieri di San Miniato insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa. L'ispezione ha portato alla denuncia di due persone, per inosservanza delle disposizioni previste dalla specifica normativa di settore su salute e sicurezza sul lavoro. Nello specifico i militari hanno accertato che le ditte edili impegnate nei cantieri non avevano adottato adeguate precauzioni, volte ad eliminare i pericoli di cadute di persone e cose. Accertata anche la presenza di un lavoratore sprovvisto di rapporto di lavoro.

Scattata dunque la sospensione delle attività per gravi violazioni alla sicurezza, una delle due anche per lavoro nero, ed elevate ammende per 4mila 556 euro e sanzioni amministrative per un totale di 10mila 450 euro, con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria pisana.

